Neymar ? "Ronaldo ou Messi peuvent faire changer des matchs clefs, lui aussi"

Ça ne va pas plaire à tous les supporters. Mais la situation de Neymar au PSG semble s'arranger au fil des jours. Dans son édition de samedi, L'Equipe s'est ainsi fait l'écho d’un changement de climat entre le Brésilien et le club parisien avec une attitude clairement différente de la star sud-américaine. Et lors de la conférence de presse de samedi avant le match contre Toulouse, Thomas Tuchel et Marco Verratti ont tracé le même sillon.

Si le feuilleton est encore loin d'être terminé, les deux ont ainsi encore une fois rappelé l'importance de l'international auriverde. "Tout le monde sait que s'il est là ou pas, ce n'est pas pareil", a expliqué Tuchel. "Bien sûr que j'espère qu'il va rester, a confirmé de son côté le petit Italien. Il nous a manqué dans les matchs décisifs ces deux dernières saisons, or on voit que Cristiano Ronaldo ou Messi peuvent faire changer des matchs clefs. Lui aussi." Des discours loin d'être anodins alors que le comportement estival du Brésilien, désireux d'aller voir ailleurs, l'a placé dans le viseur des fidèles du Parc des Princes dans ce début de saison.

NeymarGetty Images

" Peut-être que vous devez parler avec Leonardo de ça "

En attendant de savoir si "Ney" va bien rester cette saison et essayer de reconquérir les supporters parisiens, un doute plane aussi sur son retour dans le groupe. S'il a reconnu que son numéro 10 était plus "fit" alors qu'il est revenu amoindri par une blessure à la cheville contractée avec le Brésil avant la Copa America, Tuchel a ainsi driblé les questions des journalistes, les renvoyant à Leonardo. "Il peut jouer si la situation entre le club et lui est claire", or "aujourd'hui ce n'est pas clair, peut-être que demain ça le sera", a répondu le technicien allemand avant de taper définitivement en touche : "Peut-être que vous devez parler avec de ça Leonardo".

On sent quand même une pointe de lassitude. Car si les rapports entre Neymar et ses dirigeants semblent s'être apaisés, ce feuilleton qui dure depuis des semaines maintenant est loin d'être idéal pour débuter cet exercice et se préparer. "Ce n'est pas la meilleure situation pour un club et une équipe, c'est sûr", confirme Tuchel dont l’équipe doit réagir après la défaite à Rennes le weekend dernier (2-1). Cette situation va cependant encore durer quelques jours. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont encore jusqu'au 2 septembre pour essayer de l'arracher à Paris. "On saura le 2 septembre s'il reste avec nous ou pas", conclut Verratti, qui espère un dénouement heureux. Un avis partagé par son entraîneur. Et ses supporters ?