Nice peut respirer un grand coup. Embourbés dans une crise de résultats et éliminés cette semaine par Le Mans en Coupe de la Ligue, les Aiglons ont, enfin, sorti la tête de l'eau. Chez eux, ils ont profité de l'expulsion de Moussa Doumbia avant la demi-heure de jeu pour battre une équipe de Reims qui loupe l'occasion de grimper à la deuxième place au classement (2-0). Wylan Cyprien et Christophe Hérelle ont marqué avant la pause, puis Nice n'a plus montré grand-chose ensuite devant un public assez hostile. Qu'importe, les trois points sont là.

Le Gym s'en contentera. Accueilli par des banderoles moqueuses et des supporters agacés, le club entraîné par Patrick Vieira a stoppé l'hémorragie. C'était pourtant loin d'être gagné face à Reims, équipe surprise de ce début de saison, solide derrière et joueuse devant. Hélas pour les Rémois, les vents étaient très défavorables à l'Allianz Riviera. Après une bonne entame, ils ont dû faire face à l'expulsion de Moussa Doumbia, averti pour une faute puis prié dans la foulée de quitter la pelouse après un mauvais geste envers l'arbitre (26e). Sévère.

Gym relève (un peu) la tête

Nice n'a pas tardé à profiter de sa supériorité numérique. Sur une remise astucieuse de Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien a ouvert le score d'une très belle demi-volée du pied droit (1-0, 32e). Christophe Hérelle a porté le coup d'estocade avant la pause, à la réception d'un corner et sur un tir dévié par Alaixys Romao (2-0, 41e). Les Rémois, assommés, ne mettaient plus un pied devant l'autre. Pour autant, au sortir des vestiaires, les Aiglons se sont contentés de gérer. Et il a même fallu que Walter Benitez réalise deux parades, face à Mathieu Cafaro (51e) et Boulaye Dia (73e), pour éviter une désillusion. Une preuve que, malgré le résultat, les Niçois sont encore loin d'avoir retrouvé une totale plénitude.

Les joueurs de Patrick Vieira ont d'ailleurs subi la bronca des spectateurs en raison de cette seconde période conclue sans nouveau but. Mais il faudra se satisfaire du succès, qui met fin à une disette de six matches, toutes compétitions confondues. C'est une véritable bouffée d'air frais pour Nice, qui devra confirmer face à Bordeaux pour définitivement lever les doutes qui touchent le club depuis quelques semaines. Une fois encore, c'est loin d'être gagné d'avance.