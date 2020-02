Nîmes sort de la zone rouge, Strasbourg enfonce Toulouse

Nîmes - Dijon : 2-0

Nîmes respire enfin. Les Nîmois ont enchaîné un deuxième succès à domicile après celui acquis face à Monaco (3-1) en s'imposant devant Dijon (2-0). Dans des conditions très venteuses, les Nîmois ont fait la différence en première période. Yassine Benrahou a initié le succès des siens en reprenant une frappe repoussée par Alfred Gomis (4e) et Nolan Roux a exploité une erreur de relance grossière du porter bourguignon pour faire le break juste avant la pause (44e). Les Nîmois sont désormais 18es et barragistes avec un point d'avance sur Amiens, 19e. Et reviennent à trois points du DFCO, 17e.

Ce qu'on en retient : Nîmes sort de la zone rouge pour la première fois depuis la 11e journée. L'espoir de maintien est plus vivace que jamais.

Toulouse - Strasbourg : 0-1

Avant la rencontre, Toulouse comptabilisait 13 petits points. Jamais une équipe de Ligue 1 n’a réussi à se maintenir avec ce faible total. Après cette défaite, le miracle semble encore et toujours impossible. La première mi-temps est marquée par une grosse occasion strasbourgeoise à la 22e minute. Sinon, rien à signaler au Stadium durant ce premier acte. Après la pause, Strasbourg a poussé et Ajorque a trouvé le poteau (50e). Avant que la recrue hivernale Majeed Waris débloque son compteur avec le RCSA en ouvrant la marque pour les siens juste après son entrée en jeu (76e). Toulouse ne reviendra pas et rentrera aux vestiaires sous la bronca du Stadium.

Ce que l’on retient : Plus rien ne va du côté du TFC, qui n’a même pas réussi à inquiéter Strasbourg au Stadium et fonce droit vers la Ligue 2.

Montpellier - Metz : 1-1

Un bon point pour Metz. Et loin d'être immérité. Menés sur un but de Téji Savanier, d'une frappe puissante à ras de terre des 20 mètres (13e), les Lorrains ont su revenir et décrocher un nul à Montpellier (1-1). Le portier montpelliérain Geronimo Rulli a retardé l'échéance en sortant notamment un penalty de Habib Diallo (22e) puis une frappe de Habib Maïga (45e+2), mais il n'a pu que s'incliner sur un tir limpide de Farid Boulaya (80e). Metz enchaîne un quatrième match sans défaite et pointe en 16e position. Montpellier, 5e, a désormais trois points de retard sur Lille, 4e.

Ce qu'on en retient : Après l'élimination en Coupe de France et la lourde défaite à Paris (5-0), Montpellier confirme sa mauvaise passe.

Téji Savanier - MontpellierGetty Images

Reims-Nice : 1-1

Septième de Ligue 1 avant le coup d’envoi, le Stade de Reims recevait l’OGC Nice, un autre candidat aux places européennes. Malgré une bonne entame de match, les Rémois ont vu deux de leurs joueurs quitter la pelouse sur blessure dans le premier quart d’heure de jeu : la nouvelle recrue Sierhuis et Cafaro. Le premier acte est équilibré mais peu rythmé. Après une première mi-temps assez terne, les Niçois sont revenus avec de meilleures intentions, et Pierre Lees-Melou a donné l’avantage au Gym sur une très belle tête décroisée (50e). Devant son public, Reims a poussé pour égaliser et sera récompensé sur corner grâce à Yunis Abdelhamid (77e). Les deux équipes en resteront là et se quittent sur un match nul plutôt logique.

Ce que l’on retient : Nice va mieux et reste sur trois matches sans défaites en Ligue 1 face à des concurrents directs aux places européennes (Rennes, Lyon et Reims).

Brest Bordeaux : 1-1

Après leur match nul obtenu à domicile dimanche dernier face à l’OM, Bordeaux se déplaçait sur la pelouse de Brest avec l’intention de renouer avec le succès. Les Girondins ont bien entamé la rencontre avec l’ouverture du score de Hwang Ui-Jo à la 10e minute sur un centre de De Préville. Le Sud-Coréen a pris le dessus sur Faussurier. Brest a poussé devant son public et à la 41e, Pablo a commis une faute plus qu’évitable sur Cardona dans la surface. Mais Benoit Costil a sorti le penalty de Battochio. Au retour des vestiaires, Hwang aurait pu inscrire un doublé mais il a trouvé le poteau sur un nouveau centre de De Préville. Brest, moins bien en deuxième période, s'est vu réduite à dix après l’expulsion justifiée de Jean-Charles Castelleto. Larsonneur a dû se déployer à plusieurs reprises pour maintenir son équipe à flot. Et les joueurs brestois vont réussir à égaliser à la 79e sur un but contre son camp de Benito. Le score ne bougera plus.