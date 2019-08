Enième rebondissement : le PSG et le Barça seraient d'accord pour Neymar, reste à convaincre Dembélé

C'est un énième rebondissement dans l'interminable feuilleton Neymar. Mais cette fois, c'est peut-être bien le dernier. Après des semaines de négociations, le PSG et le Barça auraient trouvé un accord ces dernières heures pour le transfert du Brésilien. Voilà l'énorme bombe lâchée par Gianluca Di Marzio, journaliste mercato à Sky Sport Italia, ce jeudi après-midi. Selon ce dernier, toujours très fiable, tout est bouclé entre les parties concernées.

Le PSG dément

Les signatures, elles, seraient imminentes. "Un accord a été trouvé entre le PSG et le Barça, et entre le Barça et Neymar", explique ainsi la chaîne transalpine, qui se veut donc affirmative. Toujours selon cette dernière, Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo figurent bien dans le deal. Quant à Ousmane Dembélé, il ne resterait plus qu'à avoir son aval. Une fois ce dernier obtenu, l'opération pourra être formalisée.

En attendant, le Barça et Neymar auraient trouvé un accord économique concernant son futur contrat. Selon Sky Italia, les intermédiaires du transfert sont actuellement au travail pour limer les derniers détails. Le Ney, lui, est en tout cas bien présent à l'entraînement du PSG ce jeudi après-midi. Contacté par RMC Sport, le PSG a de son côté démenti tout accord avec le Barça pour Neymar.