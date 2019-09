Du changement à Lyon: l'entraîneur Sylvinho, critiqué ces derniers jours, a choisi d'essayer à Brest mercredi (19h00) un nouveau système offensif, avec Maxwel Cornet et Martin Terrier titulaires, et Memphis Depay et Houssem Aouar remplaçants. Le technicien brésilien, trois jours après la défaite face au Paris SG (1-0) qui a jeté une lumière crue sur les insuffisances des Gones en attaque, a réagi en remettant sur le terrain trois joueurs qui avaient débuté sur le banc dimanche dernier: Cornet et Terrier, respectivement une et deux titularisations cette saison, ainsi que Bertrand Traoré.

La star Memphis Depay, auteur de quatre buts en Championnat, ainsi que Jeff Reine-Adelaïde et Houssem Aouar, font les frais de ce turn-over. Seul Moussa Dembélé, installé en pointe, a gardé sa place. Lyon, huitième de Ligue 1, n'a gagné aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, et doit s'imposer à Brest pour recoller au podium.