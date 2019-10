Rudi Garcia n’arrive pas en terrain conquis. Loin de là. Promu entraîneur de Lyon cette semaine, l’ancien coach de l’OM traîne quelques casseroles et le Groupama Stadium n’a pas la mémoire courte. A Marseille, Garcia a souvent découpé l’autre Olympique et c’était de bonne guerre : "Je défendais mes couleurs, mon institution", a-t-il tenté de se justifier cette semaine Garcia. "J'ai aussi été obligé de le faire car je me sentais un petit peu seul." Déclaration habile mais sans effet. Son nom a été copieusement sifflé avant la rencontre face à Dijon et une banderole déployé au coup d’envoi résumait l’état d’esprit des Bad Gones : "Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club : nulle" Le décor est planté, l’atmosphère glaciale.

Mais Garcia n’est pas la seule raison du courroux du Groupama Stadium. La trêve internationale n’a pas suffi pour faire passer la pilule et la défaite à Geoffroy-Guichard (1-0) le 6 octobre n’a pas été digérée : "6/10 : nouvelle trahison, vous êtes des lâches", pouvait-on lire dans des tribunes assez largement clairsemées. Les joueurs n’ont pas été épargnés : "Joueurs : un derby honteux, deux entraîneurs en six mois, et si c’était vous le problème ?", s’est interrogé le virage Nord. Autant dire que l’OL serait inspiré de s’imposer ce samedi face à Dijon.