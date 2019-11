Ce n’est pas celui qu’on voit le plus sur les statistiques de feuille de match. Ce n’est pas celui qui fera lever les foules par ses dribbles et ses fulgurances. Pourtant, à l’instar d’Amine Gouiri et Rayan Cherki, Maxence Caqueret est promis à un sacré avenir du côté de l’OL. Mieux, à un sacré présent si l’on en croit les informations l’annonçant dans le onze de départ face à Nice ce samedi. À son niveau, même une entrée en jeu serait bénéfique. Car des trois prodiges lyonnais, c’est le seul à n’avoir pas encore eu cette chance.

Pourtant, il n’est pas loin d’être le plus exemplaire. Pur produit de la formation lyonnaise (oui, encore un), le milieu relayeur né en 2000 n’a cessé de gravir les obstacles tout en faisant l’unanimité au sein du club. Vous ne trouverez personne pour renier son talent ni son professionnalisme. De Cris à Juninho, tout le monde est sur la même ligne : Caqueret a rapidement compris les exigences du métier. Pas un hasard s’il a d’ailleurs été systématiquement capitaine des équipes de France en jeunes où, là aussi, il a gravi toutes les marches.

Maxence Caqueret, le capitaine des U19 de l'équipe de FranceGetty Images

Le psychodrame de Brest

Passé pro en décembre dernier, Caqueret a rongé son frein sous Bruno Genesio qui l’aura cependant lancé dans le monde pro grâce à la Coupe de France. Mais sa réputation flatteuse ne sera pas arrivée jusqu’aux oreilles du duo Juninho-Sylvinho. À leur arrivée, les Brésiliens misent huit millions d’euros sur Jean Lucas qui évolue au même poste. Le message envoyé aurait de quoi dégoûter. Il l’a plutôt motivé.

Caqueret passe l’été à aller au charbon, à l’entraînement avec les pros. Lui le chétif (1,74m, 66 kg) y va de bon cœur et séduit Sylvinho par son engagement quotidien. La récompense ne va pas tarder. Englué dans la crise, le coach brésilien décide de tenter un coup de poker avant de se déplacer à Brest. Thiago Mendes a priori absent, Caqueret est annoncé titulaire. Au sein du club, cette promotion est bien vue. Elle n’arrivera pas. L’ancien Lillois est finalement disponible et le jeune relayeur passe de titulaire en puissance à 19e homme.

Ce samedi, avec l’absence d’Houssem Aouar, il a l’occasion d’enfin voir son investissement récompensé. Si Rudi Garcia a tardé à le convoquer, il l’a systématiquement pris dans son groupe depuis le match à Toulouse (2-3). En cas de 4-3-3, c’est bien Caqueret qui semble avoir le meilleur profil pour compenser le forfait du métronome lyonnais.

L’agent de liaison parfait

Timide dans la vie, il l’est beaucoup moins sur un terrain. Caqueret c’est le joueur qui bonifie les ballons qui lui arrivent. Avec une première touche souvent bien orientée, il se met rapidement en capacité d’action pour faire profiter ses coéquipiers de son bon jeu long. Sinon, il saura participer dans le jeu court et la création de décalages pour des attaques placées. Batailleur et accrocheur, il ne donne pas sa part du chien pour aller gratter des ballons.

En somme, Caqueret a tout de l’agent de liaison parfait au sein du 4-3-3 lyonnais. Son volume de jeu le dirige d’ailleurs davantage à ce poste de numéro 8 qu’il adore occuper. "Il peut jouer en 6 ou 8, formé en 10. Moi, je le vois plus en 6, avec un rôle différent", nuançait pourtant Juninho récemment, preuve que ses facilités peuvent l’installer à divers postes.

Avec Jeff Reine-Adelaïde, Rudi Garcia dispose d’un formidable dynamiteur de défense. Avec Lucas Tousart d’un fidèle chien de garde. Avec Thiago Mendes d’un milieu complet qui tarde à apporter à la construction. Caqueret, c’est la garantie d’avoir autre chose. Plus fin techniquement, peut-être trop juste encore pour les joutes de Ligue 1, il peut être le liant qui a tant manqué dans le jeu lyonnais depuis le début de saison. "Le jour où il sera titulaire, ça sera difficile d’aller le déloger", expliquait un membre du vestiaire à RMC. C’est peut-être pour samedi…