"Il y aura des nouveautés dans les jours qui arrivent" : Aulas fait le point sur la fin du mercato

L'arrivée en prêt avec option d'achat de Karl Toko-Ekambi ce mardi n'est donc pas la dernière transaction de l'Olympique Lyonnais durant ce mercato hivernal. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Jean-Michel Aulas au micro de Canal +, après la victoire face au LOSC en demi-finale de la Coupe de la Ligue (2-2, TAB 4-3).

Devant, Cherki a changé les plans

"Il y aura des nouveautés dans les jours, dans les heures qui arrivent. A plusieurs postes". Le message du président lyonnais est clair : l'OL compte bien se renforcer avant le 31 janvier prochain. Questionné sur une possible recrue en défense centrale, Jean-Michel Aulas a confirmé ce besoin : "Pour le moment, on n'a pas opté pour cette décision là. C'est vrai qu'il y a une demande de complément avec la blessure d'Oumar Solet. On ne prendra que des joueurs qui apporteront un plus".

L'autre dossier chaud du mercato concerne l'attaquant du Havre, Tino Kadewere. Sur ce point, le président lyonnais a apporté de nouvelles informations : "Pour Kadewere, on peut le faire venir puis le prêter dans la foulée, pour éviter de gêner les jeunes qui émergent cette année". En d'autres termes, Rayan Cherki peut apporter une solution offensive supplémentaire, et il serait bête de freiner son développement.

Vidéo - 2 buts, 2 passes mais pas seulement : Rayan Cherki, la compil' de son match hallucinant 03:59

Pour conclure, Jean-Michel Aulas a conclu sa sortie en dressant un objectif clair : "Le but est d'avoir une équipe capable de résister à la Juventus, peut-être au PSG en finale de Coupe de la Ligue, et remonter en championnat." Les supporters lyonnais apprécieront sûrement.