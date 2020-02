Président de l'OL depuis plus de trente ans, Jean-Michel Aulas commence (doucement) à songer à l'après. Et donc à qui, potentiellement, pourrait être son grand successeur. Pour "JMA", un homme semble remplir tous les critères requis : Tony Parker. Désormais président de l'ASVEL et membre du conseil d’administration de l’OL, l'ancien joueur des Spurs "coche toutes les cases" selon le président lyonnais.

" En toute honnêteté, rien est défini "

"Tony coche à peu près toutes les cases. Évidemment, pour qu'il me succède, il y a deux paramètres. L'actionnariat, dont je suis le premier garant et qui représente un capital très important", a-t-il déclaré au Figaro. "Sur le côté président-manager, Tony a le profil, ajoute-t-il. Il est plus jeune, avec une image internationale, c'est un mec bien. Celui qui rachètera l'OL quand je devrai partir, soit parce que j'aurais gagné la Coupe d'Europe et le championnat à nouveau, ou parce que je serais appelé à d'autres fonctions, il faudra qu'il soit accompagné par un actionnaire qui l'adoubera."

Enfin, en conclusion, Aulas a assuré "s'entendre très bien" avec Parker. "Est-ce qu'il sera président d'une franchise NBA, un jour à la tête d'un club de foot ? Il faut lui poser la question. En toute honnêteté, rien est défini", assure le président de l'OL.