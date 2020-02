La nouvelle vie de Juninho a commencé le 26 mai dernier. En posant de nouveau le pied à Lyon, mais cette fois dans le rôle de directeur sportif, le Brésilien savait dans quoi il s'embarquait. Idole incontestée du public lyonnais, il n'est pas pour autant épargné de la pression et, parfois, des critiques. Novice dans le métier, "Juni" continue d'apprendre sur le terrain.

"On voulait faire une chose différente à l'intersaison"

Sa première erreur, et il la reconnaît, fut notamment la nomination de Sylvinho au poste d'entraîneur. "Je me suis planté, oui. Si tu regardes les résultats, il n'était pas prêt pour prendre l'OL. On voulait faire une chose différente à l'intersaison", a-t-il confié à nos confrères de L'Equipe ce mercredi. "J'avais suivi de loin tous les problèmes avec Bruno (Genesio) et on a cassé ce qui se faisait. Il y avait un staff présent depuis des années et arrive un nouvel entraîneur. Il faut pouvoir accepter de nouvelles méthodes. Ce n'est pas simple (...) Il va réussir mais il découvrait un nouveau monde", ajoute-t-il, lui qui "découvre" ce poste de directeur sportif.

Vidéo - Juninho : "On a récupéré la relation avec nos supporters" 02:18

Autre critique, et elle provient souvent des supporters de l'OL : Juninho est trop dans l'ombre de Jean-Michel Aulas, revenu sur le devant de la scène après plusieurs mois en retrait. "Il me donne toute liberté sur le côté sportif. C'est lui qui a construit l'OL. Quand j'y étais, il y avait 40 employés, il y en a 450 aujourd'hui. Comment pourrais-je être le boss ? J'ai besoin de sa présence", rétorque le Brésilien au quotidien. L'occasion de revenir sur la nomination de Rudi Garcia, souvent attribuée à Jean-Michel Aulas... qui assure pourtant que le choix provient de son directeur sportif.

"Ce n'est pas moi tout seul mais mon avis a été écouté, explique-t-il à L'Equipe. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Attention, je suis un fan de Laurent Blanc comme joueur et entraîneur, j'ai joué contre lui dans les deux cas. On a aussi discuté avec Jocelyn Gourvennec et c'est un très bon jeune entraîneur, mais vu notre situation à cet instant, Rudi avait des grosses capacités tactiques et semblait le plus capable de recevoir des coups." Nommé en octobre dernier, Rudi Garcia a récemment déclaré vouloir rester à l'OL "pour toujours".