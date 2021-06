Son départ aurait été un tremblement de terre pour le football français, tant Jean-Michel Aulas en est devenu une figure emblématique. Président de l'Olympique Lyonnais depuis 1987, le dirigeant aurait pu claquer la porte à l'issue de la dernière saison et de la défaite face à Nice au Parc OL lors de la 38e journée, synonyme de non qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

"J'ai eu envie d'arrêter, franchement", a assuré Jean-Michel Aulas, invité sur la chaîne youtube d'Olympique et Lyonnais. "Jamais j'aurais imaginé qu'on perde ce match contre Nice. j’ai eu l’impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du monde alors qu’ils jouaient pour rien. Va savoir..." De l'amertume, de la déception, le dirigeant lyonnais est passé par toutes les émotions, au soir de la dernière journée de Ligue 1. D'autant plus qu'en cas de victoire, l'OL aurait pu accrocher l'Europe, étant donné que son concurrent direct l'AS Monaco avait été tenu en échec sur la pelouse du RC Lens.

Derrière, Jean-Michel Aulas confirme que ce très gros revers relève de la responsabilité de ses joueurs. "Bien sûr... C’était impensable qu’on puisse perdre ce match. Ça a été très dur" a-t-il enchaîné, en donnant l'impression d'être encore touché par cette fin de saison.

Le président emblématique de l'Olympique Lyonnais a finalement décidé de ne pas quitter son poste. "Les réflexions et les réactions de Rudi dans la presse à partir du lundi et du mardi ont peut-être servi à une chose, c’est me rendre à nouveau combatif", affirme-t-il. "Parce que c’était tellement injuste." Les Gones espèreront repartir du bon pied la saison prochaine avec Peter Bosz, qui succède donc à Rudi Garcia sur le banc lyonnais.

