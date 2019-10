Des présentations mitigées

Dès sa première conférence de presse, Sylvinho laisse une impression mitigée. Celle d'un entraîneur plein de charisme, propre sur lui. Mais également celle d'un technicien aux idées déjà bien arrêtées. L'intéressé a un système en tête, le 4-3-3, et énonce déjà très clairement ce qu'il attend de ses joueurs, notamment en termes d'engagement physique et d'implication dans la tâche défensive. Choisi par Juninho, le nouveau directeur sportif de l'OL, le Brésilien surprend par un ton presque militaire et se détendra lors des quelques interviews qu'il donnera lors de la pré-saison. Cette dernière ne l'aide cependant pas à s'intégrer sereinement puisque Lyon concède plusieurs défaites inquiétantes en préparation, notamment contre Bournemouth (3-0).

Sylvinho (OL)Getty Images

Montpellier, la bascule dans les résultats

Les matches amicaux oubliés, Sylvinho se lance parfaitement en Ligue 1, à Monaco (0-3) puis contre Angers (6-0), laissant transparaître plus nettement quelques principes de jeu. Mais l'élan lyonnais est stoppé par Montpellier, qui fait chuter les Gones fin août (1-0). Le premier des sept matches de suite que la formation rhodanienne ne gagnera pas en championnat, jusqu'à l'éviction de son coach ce lundi 7 octobre. La prestation est moins bonne, l'OL reste muet. Mais l'ancien adjoint de Roberto Mancini peut encore - et heureusement - se réfugier derrière l'excuse du temps.

Le technicien de 45 ans avait demandé dix matchs et n'en est qu'au troisième. Mais certaines de ses consignes, notamment celles concernant la non-projection de ses latéraux, commencent à interroger. Et l'heure des premiers choix contestés arrive lorsqu'il décide de ne pas titulariser Moussa Dembélé contre Bordeaux (1-1) la semaine suivante. Juninho lui-même n'aurait que peu goûté à cette décision.

Paris, la bascule dans les intentions

Au moment de recevoir le Paris Saint-Germain, le 22 septembre dernier, les Gones sont en plein doute. Depuis un mois, les interrogations se multiplient et les choix de Sylvinho sont au cœur des débats. Pour ne rien arranger, l'OL concède un nul extrêmement décevant face au Zenit (1-1) pour son entrée en lice en Ligue des champions. Pour enrayer cette mauvaise spirale, le technicien brésilien croit bon de démarrer avec une défense à cinq et de jouer avec le frein à main contre le champion de France. Un visage diamétralement opposé à celui du Lyon des dernières saisons contre les gros. Houssem Aouar et les siens ne cadrent pas la moindre frappe et se font crucifier par Neymar à trois minutes du terme (0-1). Juninho avait affiché une volonté de se rapprocher de Paris lors de son retour. Ce soir-là, Lyon fait un grand pas en arrière.

Neymar (PSG) après son but victorieux à Lyon.Getty Images

Brest, quand la médiocrité atteint son paroxysme

Quelques jours après la réception (manquée) du PSG, l'écurie du président Aulas doit se relancer face à deux adversaires plus modestes : Brest le mercredi, puis Nantes le dimanche. Deux matches qui se solderont sur un nul (2-2) puis une nouvelle défaite (0-1). Mais en terre bretonne, les coéquipiers de Lucas Tousart atteignent le néant en termes de niveau de jeu. L'OL ne propose pas grand-chose depuis plusieurs matches et sombre dans la médiocrité contre la formation d'Olivier Dall'Oglio. Un troisième système différent en autant de rencontres, une composition de départ très discutable, un coaching en cours de match qui l'est encore plus et un ennui infini : Sylvinho et l'OL semblent aboutir au point de non-retour. La communication du jeune entraîneur - qui se résume à pointer du doigt le manque de confiance de ses joueurs - commence à agacer, tandis que sa non-maîtrise de la langue française le pénalise depuis le début devant la presse.

SylvinhoGetty Images

Le derby, ce faux-pas interdit

Malgré cette piètre prestation à Brest et un revers contre Nantes, Sylvinho se voit signifier indirectement qu'il dispose de deux matches pour sauver sa peau. La victoire à Leipzig (0-2) - prometteuse dans les attitudes - est suivie d'une scène de liesse entre le coach et ses supporters, à la veille d'affronter l'ASSE dans le derby. Mais Lyon rechute, piégé dans les dernières minutes par son éternel rival, au terme d'une prestation encore indigente. Cette fois, les choix forts de Sylvinho (Dembélé et Reine-Adélaïde remplaçants) ne payent pas. Sa communication ne passe plus. Jean-Michel Aulas ne peut plus le défendre. Et la sentence arrive le lendemain.