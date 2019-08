Il y a encore du boulot et ce n'est pas Sylvinho qui dira le contraire. L'Olympique lyonnais s'est incliné mardi lors de la 3e journée de championnat contre Montpellier (1-0) et a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Youssouf Koné (52e). En conférence de presse, le tacticien lyonnais ne s'est pas caché et a souligné toutes les erreurs de son équipe.

"On a rencontré beaucoup de difficultés dans le jeu, avoue-t-il. Les 2 attaquants adverses ont beaucoup lutté. On a été en difficulté sur leurs passes longues. (…) On a vraiment été gêné par leurs ballons longs. Nos défenseurs ont beaucoup reculé." Sylvinho est également revenu sur le carton rouge reçu par Koné après un geste d'humeur : "Je veux revoir les images de l’exclusion à la télé. On a donné trop d’opportunités à l’adversaire, surtout à 10."

Le score aurait pu être plus lourd pour les Lyonnais puisqu'avant l'ouverture du score Andersen s'était rendu coupable d'une faute dans sa surface ce qui a entraîné un penalty arrêté par Anthony Lopes. Le tacticien ne se fait pas de souci pour le défenseur, qui vit un début de saison compliqué : "Je ne suis pas inquiet de l’adaptation de Joachim Andersen. Il a besoin de temps. On va faire de lui un joueur d’exception."