Le jeu : L'OM solidaire à défaut d'être scintillant

Un jeu très direct. Comme à Nice cette semaine, Marseille a adopté un plan de jeu très simple, très vertical. L'OM est une équipe de transition, très efficace à la récupération. Les hommes d'André Villas-Boas ont plus de difficultés sur les attaques placées et, après l'ouverture du score, ils ont laissé l'initiative à Saint-Etienne en s'appuyant sur une défense hermétique. Les Verts n'ont jamais vraiment pu en profiter, plombés par des carences offensives récurrentes.

Les joueurs : Des recrues au top

Dario Benedetto à la conclusion, Alvaro Gonzales en dernier rempart : l'OM a plutôt bien ciblé son recrutement cet été. L'Argentin, très disponible, a inscrit son deuxième but de la semaine alors qu'Alvaro a tout repoussé dans les airs. La charnière qu'il forme avec Kamara respire la sérénité. Inspiré sur le but, Morgan Sanson continue de prouver qu'il est essentiel à la construction. Surtout quand Dimitri Payet est aussi discret.

Chez les Verts, la doublette Wahbi Khazri - Ryad Boudebouz a du talent plein les pattes. Mais la lenteur de leur transmission et leur légéreté dans les duels est un vrai frein. Pour sa première en vert, Sergi Palencia s'est montré très disponible avant de se faire découper par un Jordan Amavai toujours aussi approximatif. Quant à Robert Beric, son absence de mobilité ne cesse de plomber les Verts.

Alvaro (OM) tacle Khazi (ASSE)Getty Images

Le facteur x : Le VAR est aveugle

Comment Jordan Amavi a-t-il pu échapper au carton rouge sur ce tacle insensé sur Sergi Palencia à la 70e minute ? Excès d'engagement, cheville embarquée par le tacle, œuf instantané sur la jambe du défenseur stéphanois, recours au VAR et remplacement instantané du latéral droit qui ne pouvait plus tenir sa place : difficile d'imaginer un autre recours que l'expulsion. Pas pour Benoît Millot. L'OM est resté à onze jusqu'au bout.

La stat : 10

Voilà dix ans que Saint-Etienne n'avait pas signé un début d'exercice aussi poussif. Avec quatre points en quatre matches, les Verts signent leur plus mauvais départ depuis la saison 2009/2010.

La décla : André Villas-Boas

" C'est une prestation fantastique. Je suis évidemment très content de la victoire. Elle peut relancer notre saison. "

La question : Peut-on parler de métamorphose de l'OM ?

L'OM va mieux, l'OM engrange, le Vélodrome hurle sa joie : qu'est-ce qui a changé à Marseille ? Pour être tout à fait honnête, Marseille n'est pas franchement séduisant. Ses deux victoires face à Nice et Saint-Etienne furent poussives. Ce dimanche, l'OM s'est fait peur et hormis un quart d'heure maîtrisé après son ouverture du score, les Marseillais n'ont pas réussi grand-chose. La nouveauté ? La rigueur défensive autour d'un Alvaro rayonnant, un état d'esprit irréprochable et, surtout, un attaquant efficace.

Dario Benedetto bonifie un collectif qui se cherche encore. Mais la plus-value de l'Argentin est immense en ce début de saison. Bien sûr, il marque ce qui le distingue de ses prédécesseurs Kostas Mitroglou ou Valère Germain. Et, contrairement à Mario Balotelli, il participe au jeu et entraîne le collectif avec lui. Aujourd'hui, c'est lui qui change tout. C'est lui qui permet à l'OM de s'offrir une trêve internationale heureuse. Personne ne sait s'il sera le grand attaquant de l'OM. Mais il lui permet déjà de s'offrir un grand bol d'air.