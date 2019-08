C'est une prolongation qui se faisait attendre, c'est désormais chose faite. L'Olympique de Marseille a annoncé samedi dans un communiqué que sa pépite Boubacar Kamara - 19 ans - avait enfin accepté une prolongation de contrat jusqu'en juin 2022.

Kamara avait signé son premier contrat pro avec le club en 2017. C'est aussi une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui croit beaucoup en lui et qui espère le voir s'imposer en charnière centrale. C'est simple, il a été titularisé à chaque match depuis le début de la saison 2019-20. Le club en profite pour réaffirmer que plus que jamais "la formation est, et reste, l'un des piliers de l'OM d'aujourd'hui et de demain". Le défenseur vient tout juste d'être convoqué pour la première fois avec les Bleuets.