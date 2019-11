On ne l’attendait pas forcément là. Et surtout pas forcément à ce niveau. Prometteur défenseur central de l’OM la saison passée, Boubacar Kamara a connu un début de saison mitigé à ce poste à l’arrivée d’André Villas-Boas. Mais le Portugais a des idées et a réussi un coup de maître depuis la victoire face à Lille : faire du minot une sentinelle franchement convaincante.

Excellent face aux Dogues, Kamara a encore sorti une jolie prestation face à l’OL, pleine de combat et d’intelligence tactique. Suffisant pour l’installer à ce poste ? Pas sûr à l’écouter : "Je suis un défenseur central, a-t-il plaidé dans les colonnes de l’Equipe. C’est mon poste de formation. C’est là que je veux m’installer. Après, s’il faut aider l’équipe quand il y a des blessures ou des suspensions… C’est le coach qui fait les choix".

Malgré son appel du pied, pas impossible de le revoir à ce poste dans la saison. Ce qui va aussi lui permettre d’appréhender une autre facette du jeu : "Je suis obligé de prendre d’autres initiatives, a-t-il admis. C’est tout nouveau pour moi. Mais je n’ai pas le bagage des Sanson, Rongier ou Kevin (Strootman). Ils connaissent mieux que moi les vices et les raccourcis". Pour l’instant, ça ne se voit pas tant que ça.