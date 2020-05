LIGUE 1 - Annoncé sur le départ, André Villas-Boas reste (pour l'instant) toujours l'entraîneur de l'OM. Selon les informations de La Provence, le technicien portugais a même reçu une proposition de prolongation de contrat ce lundi.

Pour éviter le psychodrame, c'est probablement déjà trop tard. Mais pour Jacques-Henri Eyraud et l'OM, il s'agit désormais de limiter la casse. Depuis le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta la semaine passée, celui d'André Villas-Boas pèse sur Marseille telle l'épée de Damoclès. Mais le technicien portugais, qui avait officiellement lié à son destin à celui de son dirigeant, n'a pour l'instant rien annoncé. De quoi donner une (petite) lueur d'espoir à son vestiaire, totalement acquis à sa cause. Et aux supporters marseillais, aussi.

Une proposition de contrat jusqu'en 2022

Conscient de l'enjeu, Eyraud a décidé de prendre les devants. Selon La Provence, le président de l'OM a transmis ce lundi une prolongation de contrat d'un an supplémentaire à son entraîneur, actuellement lié jusqu'en 2021. Le quotidien précise qu'elle se ferait "aux mêmes conditions" actuelles. Désormais, la balle passe donc le camp de Villas-Boas, qui n'a visiblement encore rien décidé. Dans un sens comme dans l'autre.

"Les choses sont extrêmement claires. André est le coach de l'OM et j'espère que ce sera le cas encore de nombreuses années" avait affirmé Eyraud la semaine dernière, avant de préciser qu'il n'y pouvait rien si "André met au-dessus de tout son lien avec Zubizarreta". Muet depuis le début de cette crise, Villas-Boas serait "très affecté" par le départ de Zubizarreta selon La Provence. De quoi le pousser à refuser l'offre de prolongation dont il dispose depuis lundi ?

