#PasDeVertSurNotreMaillot. Sitôt la présentation d'Uber Eats comme nouveau sponsor maillot de l'Olympique de Marseille faite, la colère des supporters phocéens s'était exprimée sur les réseaux sociaux, lundi. L'objet de leur ire ? Le mot "Eats" floqué en vert sur la tenue domicile du vainqueur de la Ligue des champions 1993. Le hashtag de contestation a fleuri, au point de conduire le service de livraison de plats cuisinés à changer ses plans.

"Nous avons entendu les supporters de l’OM, c’est pour cette raison que nous avons décidé de modifier la couleur du logo, a confié à La Provence Stéphane Ficaja, General Manager Uber Eats pour l’Europe de l’Ouest et du Sud. Nous avons à coeur de respecter l’identité du club et nous serons toujours à l’écoute des supporters. L’OM est un club passionné, historique et emblématique en France et notre volonté première est de lui rendre hommage et d’être plus qu’un sponsor."