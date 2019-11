L'OM va encore devoir patienter. Opéré de la cheville droite en septembre dernier, Florian Thauvin n'est pas encore sur la voie du retour. Selon André Villas-Boas, l'international français pourrait retrouver les terrains dans un peu plus de deux mois.

Dix minutes de jeu cette saison

"On reste sur la moitié de janvier pour la reprise de l'entrainement. Il sera peut-être près physiquement début février", a annoncé l'entraîneur olympien en conférence de presse d'avant-match contre Brest, vendredi (20h45), au Stade Vélodrome pour la 15e journée de Ligue 1. Thauvin "n'a pas encore repris la course, pour les impacts, on prend conseil auprès de son chirurgien anglais, James Calder", a-t-il poursuivi. Il faudra "un peu plus de temps" pour retrouver sa puissance physique, "deux, trois semaines pour regagner la forme et les minutes de jeu", a conclu "AVB".

Florian ThauvinGetty Images

Cette saison, Thauvin n'a disputé que dix petites minutes avec l'OM. C'était contre l'ASSE (1-0) début septembre. Le champion du monde reçoit tous les jours la visite à domicile d'un kinésithérapeute qui s'occupe de lui mais n'a pas encore retrouvé le chemin de la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Il peut viser, au calendrier, les déplacement à Bordeaux ou Saint-Étienne, voire la réception de Toulouse, début février.