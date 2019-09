Steve Mandanda a une qualité qui peut être utile pour un gardien de but : le sens du timing. Ce dimanche face à Rennes (1-1), il s’est illustré en toute fin de rencontre d’une double parade brillante et décisive face au pauvre Adrien Hunou. D’abord, une belle déviation avant de tomber sur les fesses et de se relever dans le même mouvement pour, d’une main ferme, repousser la seconde tentative de l’attaquant breton. "Deux parades exceptionnelles", a soufflé un Julien Stéphan un brin abattu après la rencontre. Un coup de génie intervenu à la 85e minute et devant les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. Le sens du timing, on y revient.

Et pour la première depuis bien longtemps, la chanson du capitaine marseillais a retenti dans un Vélodrome reconnaissant : "Il Fenomeno Mandanda!" L’enceinte phocéenne n’a pas toujours été tendre avec son gardien. Surtout la saison passée que Mandanda a traversé comme une ombre. C’est désormais de l’histoire ancienne. Meilleur Marseillais depuis août, et sans discussion possible, le portier de l’OM a signé une semaine parfaite. Impérial à Reims (0-0), décisif face à Rennes, Mandanda a permis à l’OM d’arracher deux points mais il a surtout tenu la baraque au sein d’une équipe déplumée et privée de ses cadres (Dimitri Payet, Florian Thauvin).

28 arrêts, personne ne fait mieux

Il est le pilier sur lequel Villas-Boas et ses hommes peuvent s’appuyer en ce début d’exercice. Avec 28 arrêts, un record en Ligue 1 depuis le début de saison, le meilleur gardien de L1 depuis le début des hostilités permet aux siens de rester dans une zone qui correspond à leurs ambitions initiales (5e, à trois points du podium).

Bref, à 34 ans et pour sa 12e saison à Marseille, Mandanda est redevenu Mandanda grâce à une préparation aux petits oignons marquée par une impressionnante perte de poids cet été. Même s’il s’en défendait dans les colonnes de La Provence mi-septembre : "Ce n’est pas ça qui a fait que je n’étais pas performant. Chez un joueur de foot, un sportif professionnel, ce qui compte c’est la fraîcheur mentale nécessaire pour faire les efforts et être là."

Cet été, il a bénéficié d’une longue coupure. Absent de la liste de Deschamps en mai pour la première fois (hors blessures), Mandanda s’est une nouvelle fois fait doubler par Mike Maignan et Alphonse Areola à la rentrée. Ses excellentes prestations du moment, couplées au statut de doublure d’Areola au Real Madrid, pourraient bien lui permettre de signer un retour fracassant à Clairefontaine la semaine prochaine. Difficile pour lui de se montrer plus convaincant que cette semaine. Si Deschamps ne le rappelle pas ce jeudi, Mandanda devra sans doute se faire une raison.