LIGUE 1 – Blessé depuis le début de la saison, Florian Thauvin a annoncé son intention de rester un an de plus à l'OM. Sportivement, cela a de quoi faire le bonheur des Marseillais alors que le club phocéen pourrait retrouver la Ligue des champions. Pourtant, cela ne fait sûrement pas que des heureux sur la Canebière. Notamment au sein du board phocéen.

Tout est une question de point de vue. Comme souvent. Le cas Florian Thauvin ne déroge pas à la règle. Il illustre même parfaitement ce constat. Placez-vous dans la peau d'André Villas-Boas ou d'un supporter lambda de l'Olympique de Marseille. Il y a toutes les raisons de se réjouir depuis que Thauvin a annoncé son intention de rester sur la Canebière un an de plus. Sportivement, c'est le genre d'info qui peut donner le sourire. Le champion du monde 2018 est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif marseillais. Le garder encore un peu alors qu'il n'a pas pu faire parler sa capacité de débordement cette saison a de quoi en réjouir plus d'un. Pour la direction marseillaise, c'est cependant une tout autre histoire.

Avec cette sortie lors d'un live sur Instagram, Florian Thauvin place clairement ses dirigeants dans une position inconfortable. Ils ne le diront pas évidemment. Il faut laisser penser que le sportif reste la priorité numéro 1. Et donc, afficher un certain niveau d'ambition à court terme. Avoir l'international français dans ses rangs entre dans cette logique. Mais en reprenant la main, "Flotov" n'arrange clairement pas Jacques-Henri Eyraud. Le président marseillais a pour mission de réduire la voilure sur le plan des finances. Or, un transfert de Thauvin pouvait y contribuer largement.

Le board olympien se retrouve piégé

Épinglé pour non-respect du fair-play financier et obligé de réduire son déficit, l'Olympique de Marseille doit renflouer ses caisses. En dégraissant. Soit en vendant des joueurs, soit en réduisant la masse salariale. Et la crise liée au Covid-19 n'arrange rien. C'est même tout l'inverse. Etant donné son potentiel et son CV, la vente de Thauvin aurait de quoi donner un petit coup de main à cette situation. Ce n'est pas forcément lié au montant de son transfert. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat et la crise liée au Covid-19 sème le doute sur le marché des transferts. Lâcher son salaire estimé à 422 000 euros par mois serait cependant déjà bienvenue pour soulager les finances d'un club dans le dur. Mais voilà, Thauvin veut donc rester à un an de la fin de son contrat.

Marseille va devoir faire avec. Jongler encore avec son salaire. Et surtout, voir le spectre arrivé d'un départ libre du milieu offensif à l'été 2021. Une situation de rêve pour Thauvin qui pourrait se relancer après une saison presque blanche, essayer de briller en Ligue des champions et pourquoi pas faire parler de lui avec l'équipe de France pour signer ailleurs avec un joli contrat à la clef mais aussi une belle prime alors que la situation sur la planète football sera sûrement redevenue plus saine. Pendant ce temps-là, les dirigeants phocéens seraient une fois encore pointés du doigt pour leur gestion maladroite d'un de leurs gros salaires.

Régulièrement incapable ces dernières années de trouver des clubs aptes à récupérer ses joueurs grassement payés, le board olympien se retrouve piégé. Maintenant, il est dos au mur. Alors que plusieurs clubs en Europe ont le joueur à l’œil (AC Mila, Roma, Séville selon L’Equipe), il doit soit réussir à trouver un club désireux de faire une offre difficilement refusable pour Thauvin cet été pour le faire revenir sur sa décision de poursuivre à Marseille. Soit réussir à le faire prolonger pour le vendre l'été d'après. Dans les deux cas, Thauvin a bien la main dans ce dossier. Il est maître de son destin. Et certains à l'OM ne s'en plaindront pas forcément.

