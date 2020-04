"On se donne quelques semaines" : Le conseil scientifique prudent pour la reprise de la L1

LIGUE 1 - Dans une interview accordée lundi sur RMC, Jean-Paul Delfraissy, le président du Conseil scientifique du Covid-19, s'est montré prudent quant à la reprise du championnat de L1, prévue mi-juin.

"On se donne quelques semaines. On regarde ce qui se passe". Jean-Paul Delfraissy ne veut prendre aucun risque. Dans un entretien accordé ce lundi sur RMC, le président du Conseil scientifique du Covid-19 a évoqué la possible reprise de la saison de Ligue 1 alors qu'Edouard Philippe annoncera mardi le plan de déconfinement. "Une reprise avec du public ? La réponse pour l'instant est non puisque tous les lieux où il peut y avoir du public de façon importante ne seront pas ouverts à partir du 11 mai", a-t-il expliqué dans un premier temps.

Play Icon WATCH Le Débat - "La reprise de la Ligue 1 ? On sent la défiance" 00:02:59

Play Icon

Football Si la L1 ne va pas au bout, "il y aura des actions en justice, c'est inévitable" IL Y A 5 HEURES

Pour la reprise du championnat à huis clos, la situation sanitaire du pays sera évidemment suivie avec attention. "Notre rôle est aussi d’indiquer quel marqueur nous allons avoir durant cette période, d’ici la fin mai. Est-ce qu’on a des marqueurs qui sont positifs pour dire que finalement la vitesse de circulation du virus, elle reste autour de 0,6, de 0,8ou bien, au contraire, on a des marqueurs d’alerte et à ce moment-là, on resserre les boulons, peut-être sur tel endroit. On peut imaginer que s’il y avait de nouveau un cluster quelque part, on puisse être amené à prendre des dispositions de refermer de façon plus stricte à tel endroit et pas forcément au niveau national", a-t-il ajouté.

Play Icon WATCH Aguilar sur la reprise de la L1 : "J’espère que nous ne serons pas jetés au feu" 00:02:33

Si depuis le début du confinement de nombreux dirigeants ont proposé plusieurs possibles sorties de crise, le Nîmois Romain Philippoteaux s'est lui montré plus prudent dans les colonnes de La Provence dimanche. Surtout après l'hospitalisation du Montpelliérain Junior Sambia, positif au coronavirus. "Les instances nationales insistent, mais quand on voit le nombre de décès par jour et toutes les grandes manifestations annulées jusqu’en septembre, je ne vois pas comment nous, au foot, ça peut être possible de reprendre les entraînements mi-mai et le championnat courant juin. Échafauder un plan pareil, je trouve ça ahurissant", a-t-il conclu.

Ligue 1 "J'aurais aimé diriger plus de onze matches" : Sylvinho revient sur son passage à l'OL IL Y A 35 MINUTES