"Paris, c'est ma ville" : Di Maria clame son amour pour le PSG

LIGUE 1 - Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Angel Di Maria se confie sur son amour pour le PSG et les supporters du club de la capitale. L'Argentin est même formel : il souhaite finir sa carrière en Europe avec Paris.

Assis sur une chaise et regard dans le vide face à la vitre de son appartement parisien. Voici les dernières images d'Angel Di Maria qui ont circulé sur les réseaux sociaux pendant la période de confinement. Exilé dans le Sud de la France depuis quelques jours, l'Argentin a expliqué dans les colonnes de L'Equipe pourquoi il avait choisi de rester dans la capitale alors que Neymar, Thiago Silva ou Edinson Cavani étaient rentrés au Brésil et en Uruguay pendant la crise sanitaire. "Paris, c'est ma ville, alors c'était naturel de traverser cette période ici", a confié l'ailier parisien.

"Je nous sentais en sécurité dans ma maison, moi et ma famille, a-t-il précisé. Je savais que si j'avais le moindre problème, j'appelais le club et en dix minutes, on trouvait une solution. Si on avait un souci, il y avait le médecin. Quand tu as de jeunes enfants, dans ma ville (Rosario), ça peut être compliqué si tu dois aller à l'hôpital. Ma tranquillité passe avant tout par le bien-être des miens". Depuis cinq ans, Angel Di Maria s'est approprié le club de la capitale et ne s'en cache pas.

"Je suis heureux ici", enchaîne l'ancien joueur du Real Madrid, un club avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2014. Une Coupe aux grandes oreilles que le joueur de 32 ans veut absolument retoucher avec le maillot du PSG sur les épaules. "Ce serait magnifique. Pas seulement de gagner l'épreuve, mais en raison de l'affection que j'ai pour le club et pour ses ultras, a-t-il renchéri. J'ai le sentiment que ces deux dernières saisons, j'ai gagné le respect des supporters. Mentalement, ça a changé pas mal de choses quand j'ai senti qu'ils m'encourageaient davantage, qu'ils chantaient pour moi. Si je pouvais leur apporter la C1 avant de partir, ce serait parfait pour refermer notre histoire."

Alors qu'il a failli rejoindre le Barça en 2017, le meilleur passeur (14) de la saison 2019-2020 assure aujourd'hui qu'il souhaite terminer sa "carrière en Europe avec le PSG". "C'est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête, déclare l'ex-joueur du Benfica Lisbonne avant de se rémémorer une dernière fois les émotions que lui ont procuré les supporters parisiens lors de la réception de Dortmund début mars. C'est la première fois que je vivais un truc comme ça. Je n'ai pas de mots pour dire ma gratitude aux ultras. Grâce à ce qu'ils nous ont transmis les trois ou quatre heures avant le match, ils nous ont fait sentir qu'on était un grand club, une grande équipe, et c'est ce qu'on a montré sur le terrain".

