Parker, successeur d’Aulas ? "Je le prends très sérieusement"

LIGUE 1 - Invité exceptionnel du Club ce mardi sur Eurosport 1 (19h) aux côtés de Marinette Pichon et Amandine Henry, Tony Parker a évoqué la rumeur qui court du côté de l’OL, à savoir qu’il prenne la succession du club en 2023. La star française ne l’exclut pas et voit cette possibilité comme un honneur.

"Dans le futur, il faudra que je dise ‘Monsieur le Président’". Amandine Henry en rigole mais elle n’est peut-être pas loin de la réalité. Invitée du Club Eurosport ce mardi (Eurosport 1 à 19h), la capitaine des Bleus a souri à l'idée de voir son ami Tony Parker prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL. Et le principal intéressé aussi d’ailleurs : "Amandine pourra toujours m’appeler ‘Tony’ car elle m’a connu avant mais, oui, les jeunes peuvent s’habituer à le dire", a renchéri la star française.

Retiré des parquets depuis juin 2019, TP n’en finit plus de s’investir dans les projets sportifs hexagonaux. Et l’éventualité de devenir président de l’Olympique Lyonnais existe réellement selon lui. "La première fois que Jean-Michel Aulas m’en a parlé, ça m’a fait chaud au cœur, a-t-il dévoilé. J’ai pris ça comme un honneur. J’ai toujours voulu investir dans le sport dans sa globalité et faire des trucs parfois inattendus, comme mon investissement dans le ski et Villard. Tout ce que je fais est très réfléchi et les gens comprendront plus tard pourquoi j’ai fait tout ça et gardé un, deux ou trois coups d’avance. Dans cinq ou dix ans, quand tout sera terminé, ils pourront réaliser".

"Mais par rapport à Jean-Michel, je le prends très sérieusement, a complété Parker, également président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL. Je suis un passionné de sport, j’ai toujours aimé le foot, d’ailleurs j’ai commencé par le foot pendant trois, quatre ans. Mais j’ai toujours beaucoup d’amis dans le foot".

