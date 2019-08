Payet sur le penalty de Benedetto : "J’étais désigné mais je voulais le faire marquer"

Tout aurait pu basculer peu après la demi-heure de jeu. Pour Dario Benedetto - titularisé pour la première fois depuis son arrivée - comme pour Marseille et son début de saison laborieux. Après un penalty généreusement accordé au club olympien pour une main d'Abdoulaye Touré, le nouvel attaquant de l'OM s'est élancé pour ouvrir le score. Mais a trouvé les nuages plutôt que la délivrance, d'une tentative bien trop forcée (32e). Un penalty que Dimitri Payet devait initialement tirer, mais que l'international français a décidé d'offrir à son nouveau coéquipier.

Dimitri Payet (OM) face à NantesGetty Images

"J'ai été désigné mais je voulais le faire marquer pour qu'il se mettre dans le bain, a assuré l'ancien capitaine au micro de Canal+ à l'issue du match. On sait comment les attaquants fonctionnent. Malheureusement c'est raté mais le geste était positif". L'ancien Nantais n'en est pas à sa première offrande du genre, et avait tenté plusieurs fois de mettre Kostas Mitroglou sur orbite, la saison dernière. Désormais, le Grec est parti et l'ancien de Boca Juniors est attendu pour prendre le relais de manière beaucoup plus convaincante. Il devra commencer par ouvrir son compteur but. Samedi, il a manqué une belle occasion sur une tout aussi belle offrande de son nouveau partenaire.