Pas dupes, les joueurs du PSG savaient probablement à quoi s'attendre dimanche soir. Cinq jours après la défaite face au Borussia Dortmund (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, et en attendant le retour le 11 mars prochain, Thomas Tuchel et ses hommes n'ont pas été épargnés lors de la réception de Bordeaux (4-3). Le premier a notamment été sifflé lors de l'annonce des équipes.

De leur côté, les Ultras ont déployé une banderole au message explicite : "Kombouare, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos c*******"", pouvait-on ainsi lire dans le virage Auteuil. Une remise en cause qui n'a pas vraiment été du goût du champion du monde, qui a décidé de répliquer via une story sur Instagram. "Peur de gagner ?", a simplement écrit Mbappé, visiblement en référence au message passé par les "Les Parias Cohortis", un groupe d'ultras de la tribune Auteuil.