"Pour moi, c'est très important" : Ravanelli veut revenir à l'OM... et aimerait recruter Higuain

LIGUE 1 - Interrogé par la Chaîne L'Equipe ce vendredi soir, Fabrizio Ravanelli s'est officiellement porté candidat pour le poste de directeur du football de l'Olympique de Marseille. "Pour moi, c'est très important de retourner à Marseille", a notamment confié l'ancien attaquant du club olympien.

C'est une candidature en bonne et due forme. Pour Fabrizio Ravanelli, pas besoin de langue de bois : oui, il veut revenir à l'Olympique de Marseille. Et oui, le poste de "Head of Football", comme qualifié par le président Jacques-Henri Eyraud, l'intéresse. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à la Chaîne L'Equipe, vendredi soir.

Ligue 1 Le maillot extérieur de l'OM pour la saison prochaine a fuité 04/06/2020 À 20:16

Ravanelli veut faire venir Higuain

"Bien sûr que cela m'intéresse. Tout le monde sait que j'aime Marseille, la ville, les supporters... Pour moi, c'est très important de retourner à Marseille. Il y a l’envie que l'on me donne la possibilité de travailler là bas. Ça serait important, pas seulement pour moi mais aussi pour Marseille", a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : "Est-ce que Jacques-Henri Eyraud m'a appelé ? Non. Je l'ai rencontré lors de l'inauguration du Stade Vélodrome, on avait discuté. Il sait que je veux revenir à Marseille", ajoute l'ancien attaquant italien, qui a déjà une idée de quel joueur il recruterait pour l'OM. "Qui je ferais venir ? Gonzalo Higuain. Est-ce qu'il viendrait ? Je ne sais pas... Il a peut-être la possibilité de partir l'été prochain. Pourquoi pas se le faire prêter ?"

Play Icon WATCH Quelle Ligue 1 pour demain : à 18, à 20 ou à 22 ? 00:09:47

Passé par l'OM entre 1997 et 1999, Fabrizio Ravanelli y avait inscrit 30 buts en 84 matches. "J’ai beaucoup d'expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j'en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve", conclut-il.

Tweet

Play Icon

Ligue 1 Gourcuff, Nonda, Mbappé... les dix plus gros transferts entre clubs de L1 IL Y A UNE HEURE