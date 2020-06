Pour Thauvin, l'OM n'est plus vraiment gourmand

LIGUE 1 – L'Equipe annonce que l'Olympique de Marseille pourrait accepter une offre bien moins importante pour se séparer de Florian Thauvin Thauvin cet été, histoire de ne pas le voir partir libre en 2021 et pour soulager sa masse salariale.

"Je reste à Marseille. Je te le dis : je reste ! Comme ça, le débat est clos". Florian Thauvin l'a annoncé fin avril à l'humoriste Malik Bentalha lors d'un live sur Instagram : il ne veut pas partir cet été de l'OM. Et souhaite aller au bout de son contrat pour jouer une année de plus sur la Canebière, histoire de ne pas partir sur une saison blanche et profiter du retour de la Ligue des champions à l'OM. Cette annonce a fait bonheur de quelques supporters olympiens. Mais ça ne semble pas être du goût de tout le monde à l'OM. Notamment des dirigeants phocéens, désireux de réduire la voilure sur le plan des finances et de dégraisser en se séparant de salaires importants (Strootman et Germain seraient aussi dans leur viseur).

Dans un article sur le mercato phocéen, L'Equipe annonce que le board marseillais songe à se séparer de son international tricolore cet été. Même à moindre coût. Le quotidien sportif estime ainsi qu'une proposition de… 20 millions d'euros pourrait satisfaire les exigences olympiennes. Qu'il semble loin le temps où Jacques-Henri Eyraud se disait très gourmand pour son champion du monde 2018. Mais voilà, Thauvin, limité par les blessures, n'a pas pu faire parler sa capacité de débordement cette saison. Et la crise liée au Covid-19 est passée par là. Tout comme le fair-play financier.

Si l'OM a évité le pire en étant sanctionné que d'une amende de trois millions d'euros pour avoir enfreint les règles du gendarme financier de l'UEFA, le club reste sous la surveillance de l'UEFA et doit toujours redresser ses finances. Laisser Thauvin partir libre en 2021 ne serait alors pas vraiment la meilleure nouvelle possible pour les comptes du dauphin du PSG. Pour chasser ce spectre, les dirigeants marseillais envisagent donc de revoir leurs ambitions à la baisse, histoire de remplir un peu leur caisse et de se soulager d'un joli salaire. Reste maintenant à savoir si une proposition apte à faire changer d'avis Thauvin va arriver sur la table marseillaise.

