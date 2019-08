Pour vous, Aouar a été le meilleur joueur de la 2e journée de L1 devant Camavinga et Depay

Kylian Mbappé (2019), Florian Thauvin (2018), Alexandre Lacazette (2017), Hatem Ben Arfa (2016). C'est le palmarès du trophée Eurosport du meilleur joueur de Ligue 1. De votre trophée d'ailleurs, puisque c'est vous qui votez chaque semaine. Pour la cinquième année, on remet ça ! Petit rappel des règles : chaque semaine, la rédaction vous soumet une liste de 10 joueurs qui ont brillé sur les pelouses de Ligue 1. Ensuite vous votez du dimanche soir au mardi midi. Des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.

Pour la première journée, vous avez élu le Lillois Victor Osimhen. Cette fois, c'est le Lyonnais Houssem Aouar, auteur d'un but et deux passes décisives face à Angers (6-0), qui arrive en tête des suffrages devant le Rennais Eduardo Camavinga et un autre joueur de l'OL, Memphis Depay. Steve Mandanda (OM) et Habib Diallo (Metz) marquent également des points.

LE CLASSEMENT

1. Victor Osimhen (Lille), Houssem Aouar (OL) : 10 points

2. Kylian Mbappé (PSG), Eduardo Camavinga (Rennes) : 6 points

3. Moussa Dembélé (OL), Memphis Depay (OL) : 4 points

4. Boulaye Dia 2 points (Reims), Steve Mandanda (OM) : 2 points

5. Romain Salin (Rennes), Habib Diallo (Metz) : 1 point