La crise sanitaire créé un flou sur la suite de la saison 2019-2020. Alors que le championnat a été suspendu début mars, à cause de la propagation du coronavirus en France, les dirigeants du football français ne savent toujours pas quand la saison va repartir. Ils ignorent même si elle pourra reprendre alors qu'il reste dix journées, une finale de Coupe de France (PSG-Saint-Etienne) et une finale de Coupe de la Ligue (PSG-Lyon) à jouer.

Si la pandémie de Covid-19 devait entraîner l'arrêt pure et simple de la saison en cours, alors Philippe Piat, président de l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) envisagerait aucune relégation en L2 et deux promus en L1 pour la saison 2020-2021. "On ne sait pas si on va terminer le championnat, a-t-il indiqué lundi soir sur BeIN Sports. Dans l’hypothèse où on l'arrête, il va y avoir des injustices. Pour les minimiser, l’année prochaine, pourquoi pas imaginer que le championnat se joue à 22 clubs ?"

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

Le 31 mars dernier, Eurosport a demandé l'avis de trois spécialistes sur la suite à donner au championnat en cas de suspension définitive de la saison. Nicolas Florentin, entraîneur des U19 à Nancy, était du même avis que Philippe Piat. "L'idée serait de rétablir la situation en lissant sur la durée", expliquait le technicien nancéien. Dans ce format, Nîmes, actuel barragiste, Amiens et Toulouse, en position de relégable, seraient sauvés. Dans l'autre sens, Lorient et Lens, actuellement premier et deuxième de L2, accéderaient à l'échelon supérieur.