Vague de mauvaises nouvelles pour le PSG. Au lendemain de sa soirée d'anniversaire, fêté dimanche soir dans la capitale, Neymar a déclaré forfait pour le déplacement à Nantes, mardi (21h05). Le club parisien évoque "une lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier" dans son communiqué. "Elle a été confirmée par les examens pratiqués aujourd’hui", précise-t-il.

Du côté d'Abdou Diallo, ce n'est pas plus rassurant. Le défenseur "s'est blessé à la cuisse droite samedi, son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 semaines", annonce le PSG. Le défenseur manquera donc le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février, 21h), son ancien club. Concernant ses autres blessés, le club de la capitale a fait un point rapide : Ander Herrera est "préservé pour une gêne musculaire", Marquinhos "est en phase de reprise", Thiago Silva "devrait retrouver l’entraînement avec le groupe avant la fin de la semaine" et Juan Bernat "poursuit son travail de reprise sur le terrain". Colin Dagba, lui, poursuit ses soins.