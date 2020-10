Alessandro Florenzi avait été un peu dans le dur à Istanbul en Ligue des champions. Quelques jours plus tard, Thomas Tuchel a décidé de lui laisser un peu de temps pour récupérer. Et il ne sera pas du déplacement à Nantes. L'absence de l'international italien, habituel titulaire comme latéral droit, devrait profiter à Thilo Kehrer, de retour après avoir manqué plus d'un mois de compétition sur blessure. Sauf si Tuchel choisit de l'aligner dans l'axe pour lancer Colin Dagba dans le couloir droit.