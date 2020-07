Neymar, qui sort du terrain, et Mauro Icardi (PSG), face au LOSC (2-0) - Ligue 1, le 22/11/2019

LIGUE 1 – Interrogé par France Football, l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain Mauro Icardi s’est notamment longuement confié sur son coéquipier Neymar, qu’il décrit comme exemplaire.

Kylian Mbappé blessé pour "environ trois semaines", c’est Neymar qui prendra une grande partie de la lumière du côté du PSG dans les prochaines semaines. Buteur en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), le Brésilien sera attendu au tournant contre l’OL vendredi, puis contre l’Atalanta le 12 août, encore plus si le Français n’est pas remis. Et à ce sujet, Mauro Icardi n’est pas vraiment inquiet. L’attaquant argentin a décrit son coéquipier comme un modèle à tous points de vue dans les colonnes de France Football.

"Vous ne pouvez que vous entendre avec Neymar"

"On sait très bien quel genre de joueur est Neymar. Et quand vous connaissez vraiment l'homme, vous ne pouvez que vous entendre avec lui car c'est quelqu'un qui est loin des histoires que rapportent les médias. C'est un coéquipier qui n'hésite pas à dire les choses en face, à faire attention à ce que les autres se sentent bien. C'est cet état d'esprit dont on a besoin", a-t-il assuré au cours d’un long entretien.

"Les grands joueurs sont les premiers qui doivent donner l'exemple. (...) C'est un gars qui est toujours joyeux et qui s'entend très bien avec tout le monde. Il a une vraie humilité", a poursuivi l’ancien joueur de l’Inter, qui n’avait visiblement pas envie de faire de jaloux : "Tout ce que je viens de vous dire sur Ney vaut aussi pour Mbappé. C'est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Il est extrêmement mature pour son âge. Son comportement contribue également à la bonne ambiance qu'il y a au sein du groupe". Raison de plus, côté parisien, d’espérer un retour rapide de l’ex-Monégasque.

