Le débat de la profondeur d'effectif du Paris Saint-Germain est peut-être relancé. La formation parisienne a vu deux nouveaux titulaires se blesser en première période contre Montpellier samedi. Presnel Kimpembe puis Idrissa Gueye ont dû céder leur place durant la première demi-heure. A quatre jours de terminer sa phase de poules de Ligue des champions et alors que les prochaines semaines s'annoncent denses, Paris se retrouve (encore une fois) déplumé.

Titularisé notamment en l'absence de Marquinhos, devenu papa ces dernières heures, Kimpembe n'aura passé que 18 minutes sur la pelouse héraultaise. L'international français a été touché à la cuisse gauche, et a été remplacé par Abdou Diallo. Suspendu mercredi contre Nantes, le défenseur signait jusque-là une saison solide et va limiter les options de Thomas Tuchel en défense centrale.

Incertain avant la rencontre, Idrissa Gueye a, lui aussi, rejoint prématurément les vestiaires et semble-t-il également touché par un problème musculaire à la cuisse. Le milieu de terrain sénégalais a cédé sa place au jeune Tanguy Kouassi, international U17 et qui dispute son premier match professionnel. Cette entrée est une bien maigre consolation alors que Verratti et Herrera doivent revenir progressivement dans le groupe parisien dans les prochains jours alors que Paris doit disputer quatre matches lors des deux prochaines semaines.