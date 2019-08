"Le médecin m'a dit que Kehrer peut être indisponible une à deux semaines. Quelque chose est cassé. On doit attendre les examens demain (lundi) matin", a déclaré le coach.

Le défenseur a été remplacé par Thomas Meunier à la 76e. Il rejoint à l'infirmerie le milieu espagnol Ander Herrera, blessé à un mollet et forfait jusqu'à septembre.

"C'est le deuxième match (après le Trophée des champions) et c'est le deuxième joueur blessé, je n'aime pas ça. Il va manquer pour créer une base, pour avoir une concurrence et créer des automatismes. On doit s'adapter et trouver des solutions", a poursuivi le technicien allemand.