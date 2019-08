Pour le Paris Saint-Germain, les prochaines semaines risquent d'être longues. Ce lundi, le champion de France a précisé la nature exacte des blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, touchés dimanche soir lors de la rencontre face à Toulouse (4-0), et donné les durées d'indisponibilité des deux joueurs.

L'attaquant international français souffre d'une blessure aux ischios-jambiers gauches et devrait manquer les quatre prochaines semaines de compétition. Il ne disputera donc pas les deux matches de l'équipe de France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, les 7 et 10 septembre prochains, face à l'Albanie et Andorre.

Mbappé sort sur blessure contre ToulouseGetty Images

Le prodige tricolore sera également forfait pour la première journée de la Ligue des champions, le 17 ou 18 septembre. Alors que son délai de reprise n'est "pas espéré avant trois semaines" selon le club, Edinson Cavani, blessé à la hanche droite, pourrait également manquer le premier rendez-vous européen. Egalement remplacé en cours de match, Abdou Diallo a, lui, aussi passé des examens qui se sont révélés "rassurants" selon le club de la capitale.