Si vous pensiez avoir le droit à un dimanche de repos sans une rumeur Neymar, passez votre chemin. Car au lendemain de l'intervention de Leonardo qui a tant fait parler, la presse européenne s'en donne à cœur joie sur le cas du Brésilien du PSG. Les articles fusent : L'Equipe, Marca, As, The Times… Tous semblent d'accord sur une chose : dans le match Barça – Real pour la star, les regards sont désormais braqués sur la capitale espagnole.

L'Equipe consacre une partie de sa Une à l'attaquant avec en lettres capitales le titre "Attention au départ". La phrase fait aussi référence au premier match de championnat de la saison du champion de France ce dimanche contre Nîmes. Mais c'est avant tout parce que la confession du directeur sportif parisien samedi en amont de la conférence de presse d'avant-match dirige un peu plus Neymar vers la sortie. Et plus précisément vers le Real Madrid. Selon le quotidien, la lourde défaite des Merengue en amical contre le voisin Atlético (3-7, le 27 juillet dernier) et l'opportunité rare de pouvoir concrétiser le transfert d'un joueur au poids sportif et marketing aussi important auraient poussé les dirigeants à se lancer pleinement dans la chasse à l'Auriverde.

Transfert sec ou échange ?

Ils disposeraient pour cela d'atouts non négligeables. Le Real a tout d'abord de l'argent dont le FC Barcelone ne dispose pas, ou tout du moins, pas en aussi grande quantité, comme base à la transaction. Il possède également dans ses rangs des joueurs susceptibles d'alléger la note pour Ney' à la fois indésirables ou plus indispensables à Zinedine Zidane et qui intéresseraient le Paris Saint-Germain. James Rodriguez, Gareth Bale (qui a déjà été inclus dans une proposition du Real il y a un mois ajoute Mundo Deportivo), Isco, voire un gardien… Paris aurait l'embarras du choix. Les cas James et Isco apparaissent compliqués après le départ de Dani Ceballos et surtout la blessure en pré-saison de Marco Asensio. Celui d'un portier l'est beaucoup moins, surtout après la pression mise par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel sur son titulaire samedi en conférence de presse. L'Equipe précise par ailleurs que Leonardo a déjà contacté le Real pour en savoir plus sur les disponibilités de Keylor Navas… mais aussi de Thibaut Courtois. Le Belge semble toutefois représenter l'avenir aux yeux des dirigeants madrilènes.

Zinédine Zidane et Florentino PérezGetty Images

Les options restent cependant très ouvertes, surtout que les relations entre les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez sont bonnes. Marca précise par ailleurs que l'emblématique patron du Real s'est emparé personnellement du dossier, et que son homologue du PSG verrait d'un bon œil un transfert de Neymar vers la capitale plutôt que la Catalogne. Un autre échange est évoqué par le sérieux Times en Angleterre, celui entre Neymar et Luka Modric. Le Ballon d'Or croate avait déjà fait l'objet de rumeurs ces derniers jours mais la perspective de son départ prend désormais un peu plus d'épaisseur. Le PSG serait ainsi intéressé selon le média anglais par une offre comportant le joueur - "la clé du dossier" selon The Times - et 160 millions d'euros. Incorporer une telle dose de talent et d'expérience serait forcément positif, même si le milieu de terrain parisien semble déjà assez garni.

Pour ne pas avoir affaire à un tel problème de riches, Paris pourrait donc encore espérer obtenir une compensation uniquement financière pour sa vedette carioca. C'est ce qu'avance pour sa part Marca ce dimanche. La publication espagnole assure que "l'optimisme" règne à Madrid quant à la conclusion de ce feuilleton. Il ne reste plus au Real alors qu'un seul obstacle : vendre les joueurs placés sur la liste des transferts pour garnir suffisamment ses caisses. Gareth Bale serait ainsi suivi par le Bayern Munich, en dépit de l'arrivée annoncée comme proche d'Ivan Perisic sur les flancs de l'attaque bavaroise. James Rodriguez faisait il y a encore peu l'objet d'une âpre bataille entre l'Atlético de Madrid et le Napoli. Quant à Mariano Diaz, Monaco garderait un œil sur lui, une fois le départ de Radamel Falcao acté. Ces départs permettraient d'offrir plus de 200 millions d'euros à Paris pour pouvoir s'offrir Neymar. Rendez-vous très vite pour le prochain épisode.