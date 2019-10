Un vent de folie souffle sur la Ligue 1. Depuis le début de la saison, l’anarchie règne presque en maîtresse sur notre bon vieux Championnat de France. OK, le PSG est là où il était attendu : tout en haut du classement... mais avec déjà deux défaites au compteur en huit petites journées. La preuve que tout ne tourne pas rond dans une élite du football hexagonal où Angers, balayé 6-0 à Lyon lors de la deuxième journée, est devenu dauphin du club de la capitale quatre levées plus tard. Ce début d’exercice n’est pas fait du même bois que les autres. La preuve avec ces 4 chiffres :

56. Aucune équipe invaincue au bout de quatre journées, ce n’était plus arrivé depuis 56 ans et la saison 1963-1964. Le Stade Rennais a été le dernier à mordre la poussière, le 1er septembre face à Nice (1-2). La saison dernière, le PSG avait, par exemple, attendu la 23e journée et une défaite à Lyon (2-1) début février pour perdre son invincibilité. Dans cet exercice 2019-2020, les champions de France sont tombés dès leur deuxième sortie, à Rennes, le 18 août.

M'Baye Niang et ses coéquipiers célèbrent un but lors de la victoire de Rennes contre le PSG (2-1), le 17 août 2019.Getty Images

44. Une constante accompagnait le Paris Saint-Germain : à chacune de ses apparitions en Ligue 1, le club de la capitale trouvait le chemin des filets. Cela s’est vérifié durant 44 rencontres d’affilée, record du Championnat, et lors des six premières journées de cette saison. Puis les hommes de Thomas Tuchel se sont cassé les dents sur le bloc rémois, le 25 septembre. Ce jour-là, le club champenois a réduit le PSG au silence et créé l’exploit en s’imposant au Parc des Princes (0-2) pour mettre fin à une série de 22 matches sans défaite de Paris à domicile en L1.

4. Quatre points, c’est ce qui sépare le deuxième du classement, Angers, du septième, Bordeaux. L’écart est le même entre les Girondins et le 19e, Saint-Etienne. On ne vous fait pas un dessin : la densité est exceptionnelle, les vingt formations de Ligue 1 se tenant en 13 petits points, de Dijon, dernier avec 5 points, au leader parisien, crédité de 18 unités. Un exemple illustre parfaitement cette compacité : les Verts, avant-derniers donc, doubleraient leurs meilleurs ennemis lyonnais, 11es, en cas de victoire dimanche dans le derby.

1. Une seule équipe compte une seule défaite après huit journées : l’Olympique de Marseille. Battu en ouverture du championnat par Reims (0-2), le club phocéen a, depuis, compilé quatre nuls et trois victoires. La saison dernière, ils étaient trois fois plus : Paris, invaincu, mais aussi Montpellier et Saint-Etienne, battus une seule fois. Depuis la reprise, personne n’est à l’abri d’une déconvenue. C’est aussi ça le charme de la ligue des talents.