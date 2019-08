Son départ était dans l'air depuis quelques semaines. Désormais, il ne manque plus que l'officialisation. Coordinateur sportif du PSG, Maxwell s'apprête à quitter son poste pour raisons personnelles. En effet, selon Le Parisien et L'Equipe, l'ancien latéral est contraint de rester au Brésil pour assurer sa défense dans l'enquête dont il fait l'objet. Giulia Nagamine, son ex-femme, l'accuse d'agressions et menaces de mort.

Depuis, le Brésilien clame son innocence. Et pour la prouver, il doit donc rester sur place. Résultat, sa fonction de coordinateur sportif devient difficile à assurer à Paris. De son côté, le PSG songe à donner d'autres missions à son ancien joueur. Sauf retournement de situation, Maxwell devrait devenir, dans les prochaines semaines, le nouvel ambassadeur du club parisien au Brésil.