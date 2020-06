LIGUE 1 - Dans un peu moins d'une semaine, les ressortissants de certains pays où la pandémie de coronavirus sévit dûrement, comme le Brésil notamment, pourraient être obligés d'être à l'isolement pendant quatorze jours quand ils arriveront sur le sol français. Le temps presse donc pour Neymar et Thiago Silva, toujours au Brésil, s'ils veulent être de retour à l'entraînement prévu pour le 22 juin.

L'épicentre de la pandémie de coronavirus se trouve désormais en Amérique du Sud. Au Brésil notamment, où Neymar et Thiago Silva ont décidé de vivre la période de confinement. Si les deux joueurs ne sont toujours pas rentrés en France, contrairement à Marquinhos, d'ici le 15 juin, ils pourraient manquer le retour à l'entraînement, qui devrait être fixé le 22 juin par la direction parisienne. En effet, les deux joueurs brésiliens pourraient être obligés de passer deux semaines à l'isolement.

Lundi prochain, les dirigeants européens statueront sur l'ouverture des frontières européennes pour les voyageurs internationaux. Certains ressortissants de "pays à risques", comme le Brésil, pourraient se voir infliger une période de quatorzaine obligatoire à leur arrivée en France après cette date. Le retour de Neymar est donc espérée avant la fin de la semaine tout comme celle de Thiago Silva. L'ancien défenseur du Milan AC, en fin de contrat au 30 juin, n'évoluera pas au PSG la saison prochaine selon L'Equipe. Mais une extension de contrat de très courte durée, pour permettre au joueur de 35 ans de jouer la fin de l'édition de la Ligue des champions 2019-2020, est dans les tuyaux.

Concernant ses autres joueurs sud-américains, le PSG devrait être un peu plus tranquille : l'Uruguay et le Costa Rica, où sont retournés Edinson Cavani et Keylor Navas, ont été peu touchés par la pandémie.

