À peine de retour et déjà titulaire. Présent dans le groupe du PSG pour la première fois de la saison, Neymar sera aligné d'entrée de match face à Strasbourg samedi (17h30) au Parc des Princes. Après un été très agité avec les rumeurs de son retour au FC Barcelone, le Brésilien va disputer ses premières minutes en club cette saison à un poste qu'il affectionne. Il évoluera en soutien de l'avant-centre Eric Maxim Choupo-Moting dans un schéma vraisemblablement en 4-2-3-1, avec Angel Di Maria et Pablo Sarabia pour animer les côtés.

Neymar sera donc associé au Camerounais dans l'axe. Et non pas à Mauro Icardi. L'Argentin, recruté lors du dernier jour du mercato à l'Inter sous forme de prêt avec option d'achat, manque encore de rythme pour être titularisé. Thomas Tuchel avait laissé entendre qu'Icardi n'était pas prêt à jouer un match entier. Mais l'entraîneur parisien pourrait le faire entrer en seconde période.

Arrivé au PSG le même jour qu'Icardi, Keylor Navas est en revanche titulaire. Recruté au Real Madrid, le triple champion d'Europe débutera derrière une défense privée de Marquinhos, mis au repos après avoir été sollicité en sélection brésilienne, et Juan Bernat, touché au genou. Layvin Kurzawa profite de l'absence de l'Espagnol et sera titulaire au poste d'arrière gauche. Colin Dagba a une nouvelle fois été préféré à Thomas Meunier sur le côté droit de la défense, tandis que Thiago Silva et Abdou Diallo composeront la charnière. Idrissa Gueye et Marco Verratti seront associés à la récupération.