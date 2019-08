S’il faut un symbole, ce serait incontestablement lui. Début avril dernier, Bruno Genesio est quasiment assuré de rester à l’OL. Il ne manque qu’une victoire en demi-finale de Coupe de France pour valider le tout. Mais le foot n’aime pas les choses écrites. Début août, c’est sur le banc du Beijing Guoan que l’entraîneur français s’est assis. Une régression sportive assez nette.

Pourtant, l’avantage avec Genesio, c’est que l’OL et ses supporters savaient à quoi s’attendre : rien d’alléchant, des résultats en dent de scie, un potentiel de jeu pas toujours maximisé mais une place finale sur le podium quasi-assurée. Dire que Lyon repart de zéro avec Sylvinho n’a rien d’insensé. La bonne nouvelle pour Lyon, c’est que d’autres concurrents sont dans le même cas.

Ils seront six sur la ligne de départ. Peut-être sept si Nantes décide de miser sur le bouillant Gennaro Gattuso. Le même nombre qu’en 2017-2018 où c’était du jamais-vu depuis la saison 1991-1992. La vraie nouveauté réside autre part cette année : les quatre plus gros clubs de notre championnat sont désormais aux mains de techniciens étrangers. Sylvinho donc à l’OL, dans les bagages de Juninho, Thomas Tuchel au PSG, André Villas-Boas à l’OM et Leonardo Jardim à Monaco accompagneront la nouveauté Luka Elsner à Amiens et un Paulo Sousa attendu au tournant à Bordeaux.

Leonardo Jardim et Thomas TuchelGetty Images

La Ligue 1, terre pour se (re)lancer ?

Jardim fait partie des meubles tandis que la méthode Tuchel a déjà été éprouvée la saison passée, en deux actes bien distincts. Les vrais enjeux seront olympiens. A Marseille d’abord où Villas-Boas hérite du volant d’un OM Champion Project qui semble aller dans le mur. Pour lui comme pour Marseille, c’est quitte ou double. Un échec avec l’OM ternirait sans doute définitivement une image déjà très écornée.

Celle de Sylvinho est encore à écrire. C’est peut-être ça qui surprend le plus. Au regard du passé récent de l’OL et des choix de Jean-Michel Aulas, débaucher un entraîneur français reconnu ayant déjà un lien avec Lyon (au hasard, Christophe Galtier) aurait sûrement été privilégié si Juninho n’avait pas pris le pouvoir. Aulas en retrait, c’est donc un véritable pari tenté par la maison lyonnaise.

Sans s’avancer sur les réussites éventuelles des projets évoqués, c’est au moins une nouvelle façon de faire qui arrive. Des techniques de managements différentes, des séances de travail innovantes aussi (notamment avec la périodisation tactique prônée par AVB) et des joueurs stimulés. Si Marcelo Bielsa a autant marqué les effectifs qu’il a eu sous ses ordres, c’est aussi parce qu’ils n’avaient jamais connu ça auparavant. Cet oxygène nouveau, le football français doit s’en emparer. Sans pour autant renier totalement son ADN et son histoire.

" Attribuer une importance vitale à ce qu’est la culture du football français "

Tout est une affaire de dosage. Leonardo Jardim sait que pour durer, il faut s’adapter. À sa manière, Oscar Garcia, éphémère entraîneur des Verts en 2017, ne le contestera pas. Pour durer, il faut s’adapter et mais surtout ne pas tout brusquer. Tout avait finalement été résumé brillamment par AVB lors de sa présentation en tant que coach de l’OM en mai dernier.

"La culture française, c’est une culture qui parle de l’excellence technique, de la vélocité, de la créativité, avait-il expliqué. L’équilibre de cette culture et ma philosophie ne doivent pas être radicales. Par exemple : à Chelsea, j’ai été très radical avec ma philosophie. ‘On joue de cette façon jusqu’à la fin’. Mais avec l’expérience, on doit attribuer une importance vitale à ce qu’est la culture du football français. […] Pour nous, durant cette première saison, l’objectif c’est de trouver un équilibre entre la culture française et ma philosophie".

Vidéo - Quel type de manager est Villas-Boas ? 02:00

L’été laisse encore place au doute

L’autre bienfait pour les clubs se situe ailleurs, notamment sur le marché des transferts. En débarquant dans l’Hexagone, les différents entraîneurs étrangers arrivent aussi avec des idées et des réseaux. Le PSG n’a pas hésité à se tourner vers la Bundesliga pour renforcer sa défense ces deux dernières années (Thilo Kehrer et Abdou Diallo), l’OL a réactivé une filière bien connue avec Jean Lucas et Leonardo Jardim continue de ressembler à une assurance suffisante aux yeux des pépites portugaises qui visent plus loin que la Ligue 1. Le cas Gelson Martins en est la dernière preuve.

Alors, faut-il s’attendre à ce que la tendance devienne majoritaire ? Encore faut-il que toutes ces tentatives se transforment en coup de maître, ce qui n’a rien de garanti. Encore faut-il, aussi, rappeler que les quatorze autres bancs de L1 sont occupés par des Français, dont certains réussissent des miracles avec des bouts de ficelles. S’attendre au grand remplacement sur les bancs est un fantasme statistique similaire à celui qui agite parfois notre sphère politique.

L’été a l’avantage de ne rien trancher. De laisser les choses en suspens. Rien n’est joué puisque rien n’a débuté. Et avant ce cru 2019-2020, il faut bien avouer que c’est avec une curiosité certaine qu’on aborde les débuts français de ces nouveaux arrivants venus d’ailleurs. Car avec eux, la "glorieuse incertitude du sport"® reprend un peu de sens.