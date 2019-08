On en oublierait presque que le PSG vient de signer la plus large victoire de son début de saison. Dimanche soir, face à Toulouse (4-0), Paris a effacé son revers de dimanche dernier à Rennes (2-1). Mais le club francilien a aussi, et surtout, perdu Edinson Cavani, Abdou Diallo et Kylian Mbappé sur blessures.

Si le défenseur français a "seulement" été victime de vertiges - il a "pris un coup" selon Thomas Tuchel -, les deux attaquants sont eux touchés musculairement. L'Uruguayen visiblement à la hanche gauche, l'international français à la cuisse gauche. Beaucoup plus embêtant.

"C'est un peu trop à ce moment de la saison"

"C'est vrai que ça gâche la fête", a reconnu Idrissa Gueye sur Canal+ à ce sujet, dans la foulée de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Quelques minutes plus tard, il était trop tôt pour que Thomas Tuchel puisse donner plus de précisions : "Si c'est grave ? Je ne sais pas, je suis obligé d'attendre demain". Mais le technicien allemand a évidemment affiché un brin de frustration : "C'est trop. Ce sont des blessures différentes, dans des actions différentes. On va chercher les raisons".

Lesión MbappeGetty Images

Chercher des raisons… et des solutions, selon les durées d'indisponibilité de chacun. Touchés à une voûte plantaire, Julian Draxler et Thilo Kehrer étaient forfaits dimanche soir, tout comme Ander Herrera, qui souffrait d'un mollet. Mais c'est surtout le secteur offensif qui pourrait sonner creux, alors que l'avenir de Neymar s'écrit toujours en pointillés. "C'est un peu trop à ce moment de la saison", a ajouté Tuchel devant la presse. Comment le contredire ?