A trois jours du déplacement à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain était scruté à Amiens (4-4). Bousculé en première période, le club francilien a été mené de trois buts avant de prendre l'avantage puis d'être rejoint en toute fin de match. Mais l'important était presque ailleurs et c'est l'état physique des troupes qui comptait aux yeux de tous. Marquinhos, Juan Bernat et Thiago Silva étaient en reprises plus ou moins avancées et n'ont pas tous répondu de la même manière... pendant que Neymar, entre autres, était ménagé. Si un petit doute subsiste concernant le Brésilien, son capitaine Thiago Silva s'est montré rassurant à l'issue de la rencontre : "Il est bien, il a fait une bonne semaine de préparation et mardi je suis sûr qu'il va être là", a-t-il assuré. C'est tout ce que le PSG espère.