Le défenseur du Paris SG Presnel Kimpembe, opéré de sa pubalgie fin mai mais qui a repris les séances avec le groupe, ne rejouera pas pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a déclaré samedi son entraîneur Thomas Tuchel. "Kimpembe a fait une réhabilitation très disciplinée, très dure. Il a fait tout l'entraînement avec nous ces deux dernières semaines. Mais il faut prendre notre temps. Nous sommes patients. Pour ça, je pense qu'il n'est pas avec l'équipe", a indiqué le technicien.

Pour la première journée, l'Allemand composera avec un groupe quasiment au grand complet, mené par son attaquant prodige Kylian Mbappé, en forme durant la préparation et buteur lors du Trophée des champions contre Rennes (2-1), samedi dernier. Seuls manqueront à l'appel le milieu espagnol Ander Herrera, touché à un mollet et absent jusqu'en septembre, et la superstar Neymar, en instance de départ.