Réunion au sommet et Leonardo mandaté pour une sortie rapide : Neymar, ça bouge

A l'heure où les rumeurs s'accumulent ces dernières semaines autour du dossier Neymar, une chose est certaine : l'auriverde va quitter le PSG et le club de la capitale est enclin à laisser partir le Brésilien. Reste à résoudre la manière de procéder. En effet, si le FC Barcelone s'est montré peu entreprenant ces derniers jours, les choses pourraient s'accélérer cette semaine. Selon les informations du Parisien, Neymar privilégierait un retour à Barcelone. Et le club catalan aimerait proposer le deal suivant au club parisien : Philippe Coutinho, valorisé à hauteur de 120 millions d'euros, plus une somme d'argent comprise entre 60 et 80 millions d'euros.

Or, cette offre ne plairait pas au PSG en raison des faibles liquidités et d'une estimation jugée trop haute de Coutinho. Et Leonardo aurait la directive suivante émanant du Qatar : vendre Neymar en échange d'un maximum de cash, ou le conserver. Sport va plus loin ce mardi : Nasser Al-Khelaifi aurait demandé au directeur sportif parisien de résoudre au plus vite l'équation et de boucler dans les prochaines heures le dossier. Signe que les choses s'accèlerent même s'il faut nuancer quelque peu les informations du quotidien catalan.

Messi s'en mêle, réunion entre une délégation du Barça et Leonardo

Cependant, d'autres facteurs pourraient accélérer l'opération. A commencer par le soutien de Lionel Messi qui souhaiterait retrouver son ancien coéquipier. Selon le quotidien Marca (qui en fait sa Une), la Pulga aurait personnellement appelé l’attaquant auriverde pour le persuader de rejoindre la Catalogne et de ne pas prêter attention aux sirènes du Real Madrid.

Par ailleurs, selon le média catalan RAC1 relayé par Mundo Deportivo, Javier Bordas, directeur du FC Barcelone, Eric Abidal, secrétaire technique, et André Curry, représentant du club, ont prévu de se rendre ce mardi à Paris dans le cadre du transfert de Neymar pour une réunion au sommet. Cette délégation du Barça a l'intention de discuter avec Leonardo pour avancer davantage dans les discussions. Samedi, le directeur sportif du PSG avait concédé que celles-ci étaient "avancées" avec un club qu'il n'a pas voulu nommer.

Enfin, si le statu-quo prévaut malgré cette entrevue, les deux clubs auront l'occasion d'approfondir les négociations cette semaine lors de la réunion de l'ECA (Association européenne des clubs) qui rassemble les grands clubs européens. Ces derniers se réuniront jeudi et vendredi à Liverpool. L'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de converser directement avec les intéressés.