Cette fois, c'est la dernière ligne droite. D'ici quelques jours, le mercato estival va fermer ses portes. Et en attendant le 2 septembre, Neymar, lui, espère toujours voir celle du PSG s'ouvrir. Une volonté pas forcément partagée par ses coéquipiers. Thiago Silva, le capitaine parisien, espère en effet voir son compatriote rester à Paris.

"Neymar est un joueur indispensable à n’importe quelle équipe. Il l’était au Barça, il l’est pour nous. C’est un problème particulier d’un joueur avec le club. On ne peut pas s’en mêler", explique-t-il tout d'abord à RMC. "Mais dans ma tête j’espère qu’il reste. Oui je lui ai déjà dit. C’est difficile de lui dire tout le temps : 'Tu restes, tu restes…' Je ne sais pas exactement ce qu'il se passe entre lui et le club. J’espère franchement que le mercato est bientôt fini parce que je ne supporte plus ça", poursuit Thiago Silva, qui a d'ailleurs confirmé qu'il souhaitait finir sa carrière à Paris.

La grogne des supporters ? "Ils pensent beaucoup avec le cœur"

Concernant la grogne des supporters du PSG, Thiago Silva estime qu'elle pourrait vite passer. "Ils pensent beaucoup avec le cœur (...) Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club et à rejouer comme l’année dernière, à la fin de la saison, on va tous être contents, surtout les supporters", confie le Brésilien, assurant qu'un départ du "Ney" ne serait "pas bon" pour son équipe.

Pour l'heure, c'est en tout cas le statu quo dans ce dossier. Si le Barça espère toujours un retour de son ancien joueur, le PSG, lui, attend une offre à la hauteur. Même topo avec le Real Madrid. Et pendant ce temps, le 2 septembre continue de se rapprocher...