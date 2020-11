Isolé comme jamais. Thomas Tuchel est retranché dans son camp. Ses soutiens se font de plus en plus rares et sa position de plus en plus précaire. L'homme de la première finale de Ligue des champions du PSG est devenu le premier à perdre deux matches de poule dans l'ère QSI. Et il n'a pas fallu attendre la défaite à Leipzig pour constater que son crédit né de la dernière campagne de C1 était déjà largement épuisé. L'Equipe nous apprend que Leonardo, sans surprise, et Nasser Al-Khelaïfi ne s'opposent plus à son départ. Et sa présence au PSG tient à ses soutiens à Doha et, surtout, aux millions que réclamerait son licenciement (autour de 10) à un PSG déjà fragilisé économiquement par la crise du Covid-19.