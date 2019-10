Qui succèdera à Sylvinho à la tête de l'OL ? Le dénouement de ce dossier devrait intervenir lundi, d'après RMC Sport, voir mardi, au plus tard, selon Le Parisien. Juninho devrait trancher dans la nuit de dimanche à lundi entre Rudi Garcia et Laurent Blanc. Jocelyn Gourvennec, dont la candidature a pris de plus en plus d'épaisseur ce week-end après les révélations par L'Equipe de discussions entre Jean-Michel Aulas et l'ancien entraîneur de Guingamp, aurait finalement été écarté.

Garcia, piste prioritaire ?

En tout cas, alors qu'il semblait en pole position, Laurent Blanc n'est plus si certain de s'asseoir sur le banc du club septuple champion de France samedi à Dijon. Entre l'ancien coach du PSG et la direction de l'OL, les discussions avaient démarré très vite, mais la constitution du staff de l'ex sélectionneur des Bleus posait problème. Alors que Jean-Louis Gasset, d'abord pressenti pour redevenir l'adjoint de Blanc, aurait confirmé qu'il ne viendrait pas, c'est donc la piste menant à Rudi Garcia qui s'est développée.

Le technicien tricolore, qui sort d'une expérience mitigée avec l'OM, avec lequel il a atteint la finale de la Ligue Europa en 2018 mais qu'il a échoué à qualifier en Ligue des champions trois saisons d'affilée, serait même favori selon RMC Sport. Des discussions sur le salaire de Garcia auraient eu lieu dimanche soir, et l'homme, champion de France 2011 avec Lille, se serait montré très convaincant face aux décideurs lyonnais. Il saura très vite si, 5 mois après son départ de Marseille, il va retrouver un banc en Ligue 1.