Les deux équipes ayant bien entamé leur saison, Reims et Strasbourg se contenteront sans doute du point obtenu, dimanche après-midi, après un match nul et vierge à Auguste Delaune (0-0). Car les Champenois ont globalement dominé mais le Racing s’est procuré les plus belles occasions. Après son succès à Marseille, Reims compte désormais quatre points. Les Alsaciens en ont deux et se sont rassurés défensivement avant d’affronter l’Eintracht Francfort en barrages de Ligue Europa jeudi.

Plus d'infos à suivre...